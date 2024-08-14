Напад на центр для біженців у Берліні: семеро поранених

Семеро людей зазнали ножових поранень у результаті нападу в центрі для біженців у берлінському районі Марцан, правоохоронці затримали підозрюваного в інциденті 21-річного хлопця.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на FAZ.

За даними поліції, 21-річний молодик нібито завдав ударів і ножових поранень кільком людям у центрі для біженців.

Крім охоронця й відвідувача центру – громадян Німеччини, поранення отримали п'ятеро мешканців – громадян Молдови, зокрема 15-річна дитина. Деякі з постраждалих також отримали порізи. За попередніми даними, їхньому життю нічого не загрожує.

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Підозрюваний у скоєнні злочину 21-річний алжирець також отримав поранення. Причина нападу поки що не з'ясована.

Згідно з попередніми висновками поліції, перед нападом 21-річний хлопець посварився з гостем за межами будинку і, як стверджується, вдарив 38-річного чоловіка. 62-річний охоронець намагався виступити посередником і також отримав удар.

У Державному управлінні у справах біженців заявили, що затриманому за підозрою в нападі загрожувала депортація.

Останнім часом у Берліні протягом кількох днів стались кілька нападів, деякі з них із застосуванням ножів.

На цьому тлі міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер хоче посилити закони про зброю і заборонити певні види ножів.