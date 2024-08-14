Нападение на центр для беженцев в Берлине: семеро раненых

Семь человек получили ножевые ранения в результате нападения в центре для беженцев в берлинском районе Марцан, правоохранители задержали подозреваемого в инциденте 21-летнего парня.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на FAZ.

По данным полиции, 21-летний молодой человек якобы нанес удары и ножевые ранения нескольким людям в центре для беженцев.

Кроме охранника и посетителя центра – граждан Германии, ранения получили пятеро жителей – граждан Молдовы, в том числе 15-летний ребенок. Некоторые из пострадавших также получили порезы. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает.

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Подозреваемый в совершении преступления 21-летний алжирец также получил ранения. Причина нападения пока не выяснена.

Согласно предварительным выводам полиции, перед нападением 21-летний парень поссорился с гостем за пределами дома и, как утверждается, ударил 38-летнего мужчину. 62-летний охранник пытался выступить посредником и также получил удар.

В Государственном управлении по делам беженцев заявили, что задержанному по подозрению в нападении грозила депортация.

В последнее время в Берлине в течение нескольких дней произошло несколько нападений, некоторые из них с применением ножей.

На этом фоне министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер хочет ужесточить законы об оружии и запретить определенные виды ножей.