Глава МВС Німеччини про посилення заборони на ножі: 6 сантиметрів – це нормально

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер уточнила свої плани щодо обмежень на носіння ножів у публічних місцях.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецької міністерки наводить dpa.

На її думку, незрозуміло, навіщо комусь може знадобитися носити ніж з лезом довше 6 сантиметрів.

При цьому міністерка зазначила, що "6 сантиметрів – це нормально".

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"Це невеликий ніж для фруктів, якщо ви кудись подорожуєте і хочете влаштувати пікнік. Але це все, що вам "потрібно", – додала Фезер.

На вихідних стало відомо, що Фезер хоче посилити закони, які регулюють носіння холодної зброї, у відповідь на збільшення кількості нападів з використанням ножів.

Згідно з планом, носити в громадських місцях буде дозволено лише ножі з довжиною леза до 6, а не до 12 сантиметрів, як зараз.

Фезер також заявляла про наміри повністю заборонити носіння небезпечних складних ножів.

Зміни до законодавства про зброю будуть представлені найближчим часом.

Після низки нападів з використанням ножів, що сталися в останні місяці, заклики до зміни законодавства про зброю стали гучнішими. Минулого року Фезер вже виступила за загальну заборону на носіння зброї в громадському транспорті, зокрема ножів.

У Німеччині вже заборонено купівлю і володіння деякими видами ножів, наприклад, ножами-метеликами. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк до трьох років або штраф.

Нещодавно у німецькому місті Ведель затримали двох чоловіків, які напали з ножем на 67-річного вчителя. А перед тим на півдні Німеччини іранець з ножем напав на трьох поліцейських на залізничному вокзалі і помер після того, як поліція вистрелила у нього.