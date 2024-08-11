Німеччина планує ще більше обмежити носіння ножів у громадських місцях

Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер хоче ще більше обмежити носіння ножів у громадських місцях через зростання кількості нападів, зокрема, на залізничних вокзалах.

Про це повідомляє Bild am Sonntag, пише "Європейська правда".

За даними Федеральної поліції Німеччини, в країні зросла кількість нападів з ножем, особливо постраждали залізничні вокзали. За перші шість місяців цього року сталося вже 430 таких випадків, порівняно з 777 випадками за весь 2023 рік.

Очільниця МВС Ненсі Фезер хоче відреагувати на це і посилити законодавство.

Реклама:

"Ножі слід дозволити носити у громадських місцях лише з довжиною леза до шести сантиметрів замість дванадцяти", – сказала міністерка.

Вона хоче зробити лише кілька винятків – наприклад, для побутових ножів у закритих контейнерах після покупки.

"Ми хочемо запровадити загальну заборону на носіння небезпечних складаних ножів. Відповідні зміни до законодавства про зброю ми подамо найближчим часом", – додала Фезер.

Вона також закликала місцеву владу запровадити більше зон заборони на носіння зброї та ножів.

Після низки нападів з використанням ножів, що сталися в останні місяці, заклики до зміни законодавства про зброю стали гучнішими. Минулого року Фезер вже виступила за загальну заборону на носіння зброї в громадському транспорті, зокрема ножів.

У Німеччині вже заборонено купівлю і володіння деякими видами ножів, наприклад, ножами-метеликами. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк до трьох років або штраф.

Нещодавно у німецькому місті Ведель затримали двох чоловіків, які напали з ножем на 67-річного вчителя. А перед тим на півдні Німеччини іранець з ножем напав на трьох поліцейських на залізничному вокзалі і помер після того, як поліція вистрелила у нього.