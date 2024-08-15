У Гамбурзі внаслідок падіння балкона поранені шість людей
Новини — Четвер, 15 серпня 2024, 09:23 —
Шестеро людей постраждали у середу ввечері в Гамбурзі від падіння балкона.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
Нещасний випадок у районі Лангенхорн стався незабаром після 21:30. Досі незрозуміло, як це сталося. Балкон був на третьому поверсі багатоквартирного будинку 1960-х або 1970-х років.
Усі шестеро людей на балконі, п'ятеро чоловіків і одна жінка, впали на землю. Їх доставили до лікарні.
Чоловік у віці близько 30 років отримав травми, небезпечні для життя, повідомив представник пожежної служби. Ще двоє людей отримали поранення середньої тяжкості і троє – легкі.
За словами пожежника, людей із квартир на постраждалій стороні будівлі евакуювали. Тепер інженери-будівельники повинні провести перевірку і вирішити, як діяти далі.
Нагадаємо, у липні в італійському місті Неаполь двоє людей загинули і ще тринадцять постраждали внаслідок обвалу балкона будинку.
А перед цим у місті Лозанна двоє людей загинули через обвал будівельного риштування.