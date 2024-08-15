У Гамбурзі внаслідок падіння балкона поранені шість людей

Шестеро людей постраждали у середу ввечері в Гамбурзі від падіння балкона.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Нещасний випадок у районі Лангенхорн стався незабаром після 21:30. Досі незрозуміло, як це сталося. Балкон був на третьому поверсі багатоквартирного будинку 1960-х або 1970-х років.

фото Michael Arning

Усі шестеро людей на балконі, п'ятеро чоловіків і одна жінка, впали на землю. Їх доставили до лікарні.

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Чоловік у віці близько 30 років отримав травми, небезпечні для життя, повідомив представник пожежної служби. Ще двоє людей отримали поранення середньої тяжкості і троє – легкі.

За словами пожежника, людей із квартир на постраждалій стороні будівлі евакуювали. Тепер інженери-будівельники повинні провести перевірку і вирішити, як діяти далі.

Нагадаємо, у липні в італійському місті Неаполь двоє людей загинули і ще тринадцять постраждали внаслідок обвалу балкона будинку.

А перед цим у місті Лозанна двоє людей загинули через обвал будівельного риштування.