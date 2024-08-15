В Гамбурге в результате падения балкона ранены шесть человек

Шесть человек пострадали в среду вечером в Гамбурге при падении балкона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Несчастный случай в районе Лангенхорн произошел вскоре после 21:30. До сих пор непонятно, как это произошло. Балкон был пристроен к третьему этажу многоквартирного дома 1960-х или 1970-х годов.

фото Michael Arning

Все шесть человек на балконе, пять мужчин и одна женщина, упали на землю. Их доставили в больницу.

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Мужчина в возрасте около 30 лет получил травмы, опасные для жизни, сообщил представитель пожарной службы. Еще два человека получили ранения средней тяжести и трое – легкие.

По словам пожарного, людей из квартир на пострадавшей стороне здания эвакуировали. Теперь инженеры-строители должны решить, как действовать дальше.

Напомним, в июле в итальянском Неаполе два человека погибли и еще тринадцать пострадали в результате обвала балкона дома.

А перед этим в городе Лозанна два человека погибли из-за обвала строительных лесов.