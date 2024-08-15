До Молдови завітають канцлер Німеччини і президенти країн Балтії

Наприкінці серпня в Молдові очікують на візити канцлера Німеччини Олафа Шольца і президентів Естонії, Латвії та Литви – Алара Каріса, Едгарса Рінкевичса і Гітанаса Науседи.

Про це повідомили в адміністрації президентки Молдови, пише "Європейська правда".

Шольц приїде в Молдову 21 серпня на запрошення президентки Маї Санду. Цей візит підкреслює міцні двосторонні відносини між двома країнами – Німеччина є одним із найважливіших партнерів Молдови в процесі модернізації та приєднання країни до Європейського Союзу, зазначили в адміністрації.

Останній двосторонній візит канцлера Німеччини до Молдови відбувся 12 років тому.

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Також 27 серпня з нагоди Дня незалежності Молдову відвідають президенти трьох країн Балтії. Присутність цих лідерів у Кишиневі є доказом постійної і твердої підтримки, яку країни Балтії надають Молдові на європейському шляху, зауважили в адміністрації.

Нагадаємо, 1 серпня у Молдові офіційно почалася президентська передвиборча кампанія, яка є украй важливою – і для чинної влади, і для її партнерів на Заході, і для Кремля, який намагається повернути Молдову у свою орбіту.

Детальніше про вибори у Молдові читайте у статті План "Перемога" для Молдови: як у РФ хочуть здолати Санду на виборах президента.