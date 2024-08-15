Молдову посетят канцлер Германии и президенты стран Балтии

В конце августа в Молдове ожидаются визиты канцлера Германии Олафа Шольца и президентов Эстонии, Латвии и Литвы – Алара Кариса, Эдгарса Ринкевичса и Гитанаса Науседы.

Об этом сообщили в администрации президента Молдовы, пишет "Европейская правда".

Шольц приедет в Молдову 21 августа по приглашению президента Майи Санду. Этот визит подчеркивает прочные двусторонние отношения между двумя странами – Германия является одним из важнейших партнеров Молдовы в процессе модернизации и присоединения страны к Европейскому Союзу, отметили в администрации.

Последний двусторонний визит канцлера Германии в Молдову состоялся 12 лет назад.

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Также 27 августа по случаю Дня независимости Молдову посетят президенты трех стран Балтии. Присутствие этих лидеров в Кишиневе является доказательством постоянной и твердой поддержки, которую страны Балтии оказывают Молдове на европейском пути, отметили в администрации.

Напомним, 1 августа в Молдове официально началась президентская предвыборная кампания, которая является крайне важной – и для действующей власти, и для ее партнеров на Западе, и для Кремля, пытающегося вернуть Молдову в свою орбиту.

Подробнее о выборах в Молдове читайте в статье План "Победа" для Молдовы: как в РФ хотят одолеть Санду на выборах президента.