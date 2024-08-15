Пожежу на кордоні Греції і Болгарії не можуть загасити вже майже місяць

У Греції вже 28-й день триває пожежа у гірській місцевості неподалік кордону з Болгарією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERT.

Пожежа почалася 18 липня від блискавки у важкодоступній місцевості над селом Ахладохорі.

"На жаль, вибухові матеріали інших епох, від воєн, які відбулися, унеможливили доступ, в результаті чого пожежникам довелося чекати на пожежу нижче", – прокоментував ситуацію мер міста Сінтікі Георгіос Таціос.

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За його словами, пожежу можна було гасити тільки з повітря, однак пожежні літаки не щавжди були доступні.

"Протягом останнього тижня літаки перестали літати, оскільки 70 пожеж по всій країні змусили літаки летіти туди, де під загрозою опинилися житлові райони. Для нашої місцевості це було не найкраще – бачити, як горить ціла гора, і не мати ніякої допомоги. З минулої ночі вони знову почали літати і обмежувати вогонь", – додав мер Сінтікі.

Пожежа завдає серйозної екологічної шкоди заповідним лісовим угіддям, але не загрожує жодним населеним пунктам.

Нагадаємо, у вівторок найсильніша пожежа року в Греції на околицях столиці Афін ослабла завдяки послабленню вітру, що призупинило поширення руйнівного полум'я, яке забрало життя однієї людини.

Сотні лісових пожеж спалахнули по всій Греції цього літа, яка щойно зафіксувала найспекотніші червень і липень після найтеплішої зими.

Як і в інших країнах Середземномор'я, вчені пов'язують їхнє поширення зі все більш спекотною і сухою погодою, спричиненою глобальною зміною клімату.