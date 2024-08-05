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Греція пережила найспекотніший липень в історії спостережень

Новини — Понеділок, 5 серпня 2024, 16:45 — Олег Павлюк

Грецьке метеорологічне агентство meteo.gr заявило, що в країні зафіксували найтепліший липень за всю історію спостережень.

Про це відомство повідомило в понеділок, 5 серпня, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням meteo.gr, у Греції середні температури в період з 1960 по 2024 рік зросли на 2,5 градуса за Цельсієм, причому три з чотирьох найтепліших температур у липні фіксували в останні чотири роки.

"За попередніми метеорологічними даними... липень 2024 року став найтеплішим за всю історію спостережень для Греції", – йдеться в повідомленні.

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Середня температура минулого місяця в країні становила 27°C. Це на 2,9°C більше, ніж середнє значення протягом 1991-2020 років, та на 0,3°C більше, ніж попередній рекорд, встановлений у липні 2012 року.

Метеорологічне агентство Греції раніше повідомляло, що червень у країні також був найтеплішим з 1960 року.

Науковці пов’язують зростання середніх температур по всьому світу з глобальним потеплінням, у результаті чого екстремальні погодні явища стають усе більш поширеними.

Протягом літнього періоду Греція потерпає від лісових пожеж. Кілька людей також померли через надмірну спеку.

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