Пожар на границе Греции и Болгарии не могут потушить уже почти месяц

В Греции уже 28-й день продолжается пожар в горной местности недалеко от границы с Болгарией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERT.

Пожар начался 18 июля от молнии в труднодоступной местности над селом Ахладохори.

"К сожалению, взрывчатые материалы других эпох, от войн, которые произошли, сделали невозможным доступ, в результате чего пожарным пришлось ждать пожар ниже", – прокомментировал ситуацию мэр города Синтики Георгиос Тациос.

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По его словам, пожар можно было тушить только с воздуха, однако пожарные самолеты не всегда были доступны.

"В течение последней недели самолеты перестали летать, поскольку 70 пожаров по всей стране заставили самолеты лететь туда, где под угрозой оказались жилые районы. Для нашей местности это было не самое лучшее – видеть, как горит целая гора, и не получать никакой помощи. С прошлой ночи они снова начали летать и ограничивать огонь", – добавил мэр Синтики.

Пожар наносит серьезный экологический ущерб заповедным лесным угодьям, но не угрожает никаким населенным пунктам.

Напомним, во вторник сильнейший пожар года в Греции в окрестностях столицы Афин ослаб благодаря снижению скорости ветра, что приостановило распространение разрушительного пламени, которое унесло жизни одного человека.

Сотни лесных пожаров вспыхнули по всей Греции этим летом, которая только что зафиксировала самые жаркие июнь и июль после самой теплой зимы.

Как и в других странах Средиземноморья, ученые связывают их распространение со все более жаркой и сухой погодой, вызванной глобальным изменением климата.