В Іспанії в аварії вітрильника постраждали дев’ять італійців

Дев'ять осіб отримали поранення, двоє з них – серйозні, після того як їхній вітрильник розбився об скелі в Кала Саона, на узбережжі острова Форментера, через сильний шторм, що накрив східну Іспанію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Дев'ять пасажирів вітрильника, всі італійці, були врятовані пожежниками Форментери, а медики надали їм допомогу у зв'язку з забоями і травмами різного ступеня тяжкості. Серед серйозно постраждалих – чоловік, який отримав травму руки з ампутацією пальця, і жінка з серйозною травмою ноги. Інші семеро мають незначні травми або забої, повідомляє Департамент охорони здоров'я.

Служби порятунку отримали виклик про аварію вітрильника о 10:54 ранку у середу і відправили три карети швидкої допомоги для евакуації дев'яти членів екіпажу до лікарні на Форментері, де вони були госпіталізовані через відділення невідкладної допомоги.

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Головне управління з надзвичайних ситуацій уряду Балеарських островів активувало червоний рівень тривоги на всіх островах і ввело заборону на активний відпочинок на свіжому повітрі. Президент Балеарських островів Марга Прохенс закликала до "максимальної обережності та розсудливості" перед обличчям несприятливого метеорологічного явища. Те ж саме зробив і голова уряду Іспанії Педро Санчес, який у своєму повідомленні на X (Twitter) попросив слідувати "вказівкам цивільного захисту і AEMET", щоб уникнути "непотрібних поїздок".

Шторм, який наразі вражає Балеарські острови, змусив скасувати 53 рейси в трьох аеропортах з міркувань безпеки: 44 в Пальмі, 4 на Ібіці і 5 на Менорці, а також призвів до масових затримок вильотів і прильотів.

Служба порятунку 112 повідомила, що до третьої години дня в середу, після першої хвилі штормів, на островах було зафіксовано 112 інцидентів. Більшість з них припадає на Майорку – 70, а також на Ібіцу та Форментеру, де було зафіксовано по 19 інцидентів на кожному з островів. Більшість з них пов'язані з повенями та падінням дерев.

Як повідомлялося, у Греції вже 28-й день триває пожежа у гірській місцевості неподалік кордону з Болгарією.

А у Німеччині на горі Цугшпітце – найвищій на території країни – від удару блискавки наприкінці липня загинув 18-річний юнак.