18-річний юнак загинув від удару блискавки на найвищій горі Німеччини

У Німеччині на горі Цугшпітце – найвищій на території країни – від удару блискавки загинув 18-річний юнак.

Про це повідомила місцева поліція, пише "Європейська правда".

Загиблий разом із двома товаришами з Північного Рейну-Вестфалії напередодні, 21 липня, піднявся на Цугшпітце за допомогою канатної дороги, а потім – ще 80 метрів до вершини маршрутом для скелелазіння.

Подорожувальники не мали при собі жодного альпійського спорядження, а під час повернення маршрутом неодноразово й сильно вдаряли блискавки.

Реклама:

18-річний хлопець отримав смертельний удар електричним струмом. Лікар швидкої гірської рятувальної допомоги зміг лише констатувати смерть юнака.

Рятувальну операцію ускладнював шторм, через що надзвичайники не могли прибути на місце події гелікоптером. За фактом смерті 18-річного правоохоронці почали розслідування.

Гора Цугшпітце має висоту 2962 метри над рівнем моря і розташована в Альпах на кордоні Німеччини з Австрією.

У 2021 році австрійські рятувальники влаштували гонитву за польським туристом, який потрапив у халепу на Цугшпітце й тікав від них.