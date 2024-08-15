В Испании при аварии парусника пострадали девять итальянцев

Девять человек получили ранения, двое из них – серьезные, после того как их парусник разбился о скалы в Кала Саона, на побережье острова Форментера, из-за сильного шторма, накрывшего восточную Испанию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

Девять пассажиров парусника, все итальянцы, были спасены пожарными Форментеры, а медики оказали им помощь в связи с ушибами и травмами различной степени тяжести. Среди серьезно пострадавших – мужчина, получивший травму руки с ампутацией пальца, и женщина с серьезной травмой ноги. Остальные семеро имеют незначительные травмы или ушибы, сообщает Департамент здравоохранения.

Службы спасения получили вызов об аварии парусника в 10:54 утра в среду и отправили три кареты скорой помощи для эвакуации девяти членов экипажа в больницу на Форментере, где они были госпитализированы через отделение неотложной помощи.

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Главное управление по чрезвычайным ситуациям правительства Балеарских островов активировало красный уровень тревоги на всех островах и ввело запрет на активный отдых на свежем воздухе. Президент Балеарских островов Марга Прохенс призвала к "максимальной осторожности и благоразумию" перед лицом неблагоприятного метеорологического явления. То же самое сделал и глава правительства Испании Педро Санчес, который в своем сообщении на X (Twitter) попросил следовать "указаниям гражданской защиты и AEMET", чтобы избежать "ненужных поездок".

Шторм, который сейчас продолжается на Балеарских островах, заставил отменить 53 рейса в трех аэропортах из соображений безопасности: 44 в Пальме, 4 на Ибице и 5 на Менорке, а также привел к массовым задержкам вылетов и прилетов.

Служба спасения 112 сообщила, что к трем часам дня в среду, после первой волны штормов, на островах было зафиксировано 112 инцидентов. Большинство из них приходится на Майорку – 70, а также на Ибицу и Форментеру, где было зафиксировано по 19 инцидентов на каждом из островов. Большинство из них связаны с наводнениями и падением деревьев.

Как сообщалось, в Греции уже 28-й день продолжается пожар в горной местности недалеко от границы с Болгарией.

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