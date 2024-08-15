Литва с пятницы запрещает въезд всем зарегистрированным в Беларуси легковым авто

С 16 августа въезд в Литву всех легковых авто, зарегистрированных в Беларуси, будет запрещен.

Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси, пишет "Европейская правда".

Запрет распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства владельца или водителя.

Введенное с 18 июля ограничение на въезд в Литву легковых транспортных средств, зарегистрированных на территории Беларуси, не распространялось на авто, которые не предназначены для продажи, а также на авто, принадлежащие гражданам Беларуси, имеющим действительную визу или вид на временное/постоянное проживание в странах ЕС.

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С пятницы Литва распространяет запрет на въезд на все зарегистрированные в Беларуси легковые автомобили.

Напомним, с 16 июля легковые автомобили с выданными в Беларуси регистрационными номерами не могут въезжать в Латвию.

Эстония вслед за Латвией и Литвой также запретила въезд легковым автомобилям с выданными в Беларуси регистрационными номерами.