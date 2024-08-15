У Польщі ексєвродепутату загрожує до 15 років тюрми за шахрайство з поїздками

Регіональна прокуратура польського Замостя висунула колишньому євродепутату Ришарду Чарнецькому звинувачення у неправомірній витраті коштів під час відшкодувань за подорожі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

У середу Ришард Чарнецький вислухав звинувачення. Йдеться про понад 200 тисяч євро відшкодування так званих "виплат на відрядження", які, на думку слідства, він незаконно отримав, коли був депутатом Європарламенту від нині опозиційної "Права і справедливості". За це йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Я радий, що в нашій країні більше немає смертної кари, тому що саме цього я б боявся", – прокоментував Чарнецький, який не визнає своєї провини.

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За інформацією регіональної прокуратури, провадження "було розпочато на підставі повідомлення Європейського бюро по боротьбі з шахрайством про неправомірне розпорядження депутатом Європарламенту майном, що має значну цінність".

За версією слідства, Чарнецький нібито надав неправдиву інформацію в документах, складених і підписаних ним щодо "свого місця проживання в країні і подальшого подання 243 заявок на відшкодування витрат на відрядження протягом вищезгаданого періоду". Крім того, у заявах "були вказані неправдиві дані щодо здійснених відряджень, подоланих кілометрів та транспортних засобів, на яких вони мали бути здійснені".

Ці дії мали наслідком "введення в оману осіб, відповідальних у Європарламенті за прийняття рішень про відшкодування витрат".

"Всі гроші, які Європарламент просив у мене, я вже повернув два роки тому. Європарламент не має до мене претензій, Європейська прокуратура не займалася цією справою. Це найкраще показує політичний контекст цієї справи", – заявив Чарнецький.

Чарнецький також заперечив суми, про які повідомила прокуратура. За його словами, відшкодування, які він здійснив, були "набагато меншими, близько 100 тисяч євро".

Чарнецький був членом Європарламенту 20 років.

З 2014 по 2018 рік він обіймав посаду віцепрезидента парламенту. Він був відсторонений від посади після того, як назвав польського депутата Європарламенту нацистським колаборантом.

Європейське бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) надсилало справу щодо поїздок євродепутата польській прокуратурі ще у 2020 році, коли "Право і справедливість" перебувала при владі.

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