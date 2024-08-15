В Польше экс-евродепутату грозит до 15 лет тюрьмы за мошенничество с поездками

Региональная прокуратура польского Замостья выдвинула бывшему евродепутату Рышарду Чарнецкому обвинения в неправомерной трате средств при возмещениях за поездки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

В среду Рышард Чарнецкий выслушал обвинения. Речь идет о более чем 200 тысячах евро возмещения так называемых "командировочных выплат", которые, по мнению следствия, он незаконно получил, когда был депутатом Европарламента от ныне оппозиционной партии "Право и справедливость". За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

"Я рад, что в нашей стране больше нет смертной казни, потому что именно этого я бы боялся", – прокомментировал Чарнецкий, который не признает своей вины.

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По информации региональной прокуратуры, производство "было начато на основании сообщения Европейского бюро по борьбе с мошенничеством о неправомерном распоряжении депутатом Европарламента имуществом, имеющим значительную ценность".

По версии следствия, Чарнецкий якобы предоставил ложную информацию в документах, составленных и подписанных им относительно "своего места жительства в стране и последующего представления 243 заявок на возмещение командировочных расходов в течение вышеупомянутого периода". Кроме того, в заявлениях "были указаны ложные данные о совершенных командировках, преодоленных километрах и транспортных средствах, на которых они должны были быть осуществлены".

Эти действия имели следствием "введение в заблуждение лиц, ответственных в Европарламенте за принятие решений о возмещении расходов".

"Все деньги, которые Европарламент просил у меня, я уже вернул два года назад. У Европарламента нет ко мне претензий, Европейская прокуратура не занималась этим делом. Это лучше всего показывает политический контекст этого дела", – заявил Чарнецкий.

Чарнецкий также опроверг суммы, о которых сообщила прокуратура. По его словам, возмещения, которые он осуществил, были "гораздо меньшими, около 100 тысяч евро".

Чарнецкий был членом Европарламента 20 лет.

С 2014 по 2018 год он занимал должность вице-президента парламента. Он был отстранен от должности после того, как назвал польского депутата Европарламента нацистским коллаборационистом.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) направляло дело относительно поездок евродепутата польской прокуратуре еще в 2020 году, когда "Право и справедливость" находилась у власти.

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