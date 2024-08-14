Велике розслідування Дональда Туска: уряд Польщі розпочинає перевірку витрат попередників

Протистояння між найбільшими політичними таборами Польщі – "Громадянською платформою" чинного прем’єр-міністра Дональда Туска та "Правом і справедливістю" ("ПіС") Ярослава Качинського – продовжується. Ба більше, набирає нових обертів. І події останніх днів це наочно демонструють.

Так, 9 серпня, під час пресконференції, очільник Ради міністрів Польщі Туск оголосив про підписання спеціальної міжвідомчої угоди, яка дозволить розслідувати всі сумнівні фінансові операції попередньої влади.

Дональд Туск називає роботу своїх попередників "закритою системою", адже багато їхніх фінансових операцій були приховані від суспільства. А відповідно, тепер настав час їх дослідити, а головне – притягнути до відповідності винних у ймовірних порушеннях.

Що це може означати? До якої міри може зайти покарання топпредставників тепер вже опозиційної партії? І як це може бути пов’язано з виборчими процесами у Польщі?

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"Спонтанні" потоки грошей

"Закрита система послідовно будувалася з 2016 року і ми все ще страждаємо від її наслідків як держава та суспільство", – заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції, присвяченої притягненню до відповідальності уряду "Права і справедливості", додавши, що під час правління партії Ярослава Качинського було незаконно витрачено до 100 млрд злотих.

Задля координації зусиль із розслідування діяльності попередньої влади глава уряду оголосив про підписання угоди про співпрацю служб, підпорядкованих міністерствам фінансів, внутрішніх справ та юстиції, що працюватимуть над поверненням майна, яке Держказначейство нібито втратило за часів, коли "Об’єднана правиця" була при владі.

В офісі прем’єра зазначають, що наразі досліджується 149 сумнівних операцій, а у розслідуваннях фігурують 62 особи.

"Коли я говорю про "закриту систему" ​​з очевидним патронатом лідерів "ПіС" та можновладців, я говорю про механізм використання державних коштів, дуже добре підготовлений механізм", – сказав Туск, а також зазначив, що цей механізм передбачав використання державних коштів, офісів та працівників у виборчій кампанії на користь партії влади.

На думку прем’єра, ці дії могли мати і "безумовно мали" прямий вплив на результати виборів. Глава уряду також стверджував, що є докази того, що щонайменше шість міністерств використовували свої ресурси для проведення виборчої кампанії.

Станом на сьогодні, згідно з наданою інформацією, Держказначейство вимагатиме відшкодування 5 млрд злотих. У деяких випадках, за словами Дональда Туска, заявки на повернення надсилали також фізичним особам.

Водночас польський прем’єр запевнив, що механізми, які будуть створені в результаті підписання угоди, діятимуть незалежно від того, хто правитиме у Польщі.

"Ми б дуже хотіли спіймати всіх, хто пограбував польську державу, хотіли б повернути якомога більше з того, що мають віддати. Але кінцевим результатом роботи міністрів, які підписують цю угоду, має стати набір пропозицій, які унеможливлять у майбутньому зловживання владою, посадами та зв’язками на користь власних інтересів", – зазначив він.

Туск підкреслив, що ініціатива має на меті відстежити "всі ті потоки, які досі здавалися спонтанними".

Окрім того, за словами прем’єра, за часів його попередників гранти надавали фондам та асоціаціям в обхід конкурсних комісій. Так, він повідомив, що у 2023 році з канцелярії прем’єр-міністра було перераховано 524 субсидії на суму 370 млн злотих, більшість з яких мали надійти до фондів, клубів та спілок, близьких до "ПіС".

"Такого ніколи не було в історії до наших попередників", – резюмував Туск.

"Найтемніше під лампою"

Пресконференція Дональда Туска викликала негативну реакцію з боку представників колишньої влади. А також запитання в експертному середовищі.

Так, ще під час конференції чинного прем’єр-міністра його попередник Матеуш Моравецький написав, що "сьогодні Польщею керує закрита система, а брехня її голови має одну мету: ліквідувати найбільшу опозиційну партію Польщі та прикрити питання припинення будівництва ЦКХ (Центрального комунікаційного хабу – нового аеропорту біля Варшави), атомної енергетики чи жахливого зростання цін, яке виснажить кишені громадян".

"Керівник закритої системи, яка з 13 грудня 2023 року порушує закон і демократичні стандарти (йдеться про невизнання повноважень низки суддів, призначених за влади "ПіС". – Ред), заявляє, що переслідуватиме закриту систему. Найтемніше – під лампою", – додав Маріуш Блащак.

Міхал Дворчик своєю чергою заявив, що "нинішній уряд викинув на смітник мрії поляків про розвиток, а натомість пропонує дорожнечу, підвищення рахунків і звільнення тисяч людей". "Спроби відвернути увагу влаштуванням власних ігор цього не прикриють. Натомість потрібно визнати, що у брехні, наклепах і маніпуляціях вони поставили високу планку…" – підкреслив Дворчик.

Дійсно, поки важко сказати, чи мають звинувачення прем’єр-міністра Туска справжнє підґрунтя. Наразі вони радше нагадують популістські гасла, що може бути пов’язано з активними політичними процесами у Польщі.

Такої думки, наприклад, фахівець у галузі права Кшиштоф Іздебський з Фонду імені Баторія, який поділився своїми міркуваннями з PAP. За його словами, незрозуміло, чому йдеться про 100 млрд злотих, які мала розподілити "закрита система" "ПіС", адже точно не відомо, що саме в неї входить. Чи були включені, наприклад, витрати з Фонду справедливості – фонду при Міністерстві юстиції, який надає невідкладну та безкоштовну допомогу жертвам злочинів, свідкам та їхнім родичам і до використання коштів якого було дуже багато питань?

Іздебський також зауважив, що буде важко отримати відшкодування 5 млрд злотих, які наразі підрахувала Національна скарбова адміністрація Польщі. Хоча, як зазначається, саме ця установа уміє ефективно повертати кошти.

Важливою деталлю, представленою Дональдом Туском, за словами Іздебського, є інформація про 62 осіб, які були обвинувачені в цьому провадженні. "Це означає, що прокуратура знає, які порушення сталися, і вживає заходів", – пояснив експерт.

Утім, на його думку, пресконференція глави уряду мала насамперед політичний вимір, оскільки він не навів нової, "революційної" інформації.

"Скандали та приклади зловживань, про які говорив прем’єр, відомі громадськості. Медіа, неурядові організації, в тому числі Фонд імені Баторія, і політики тодішньої опозиції багато разів інформували про ці патології", – підкреслив Іздебський.

На переконання правника, виступ Туска був насамперед повідомленням, яке буде важливим для електорату керівної коаліції, а особливо для виборців "Громадянської платформи".

Адже чимало з них розчаровані повільними темпами викриттів, про які так багато було обіцяно під час виборчої кампанії.

Також варто розуміти, що незабаром у Польщі розпочнуться нові електоральні перегони. Наступного року поляки обиратимуть нового президента країни.

Для уряду Туска та його політсили важливо здобути перемогу, щоб завершити процес зміни влади. А для цього потрібно протягом року не втратити підтримку своїх виборців, паралельно зменшуючи кількість бажаючих голосувати за представника протилежного табору.

Найближчим часом буде видно, наскільки нинішня польська влада готова реалізувати свої наміри, зокрема в контексті проваджень проти попередників.

І щоб це водночас не перетворилося на своєрідне "полювання на відьом", що може викликати чималу критику як у самій Польщі, так і за її межами. А це своєю чергою може мати вкрай негативні наслідки для Варшави.

Автор: Станіслав Желіховський,

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник