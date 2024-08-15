Во французской Ницце удар молнии вызвал перебои в движении трамваев

Во французском городе Ницца удар молнии вызвал разрыв воздушной линии электропередач, что привело к перерыву в электроснабжении трамвайной сети.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

В то время как департаменты Приморские Альпы, Вар и Верхняя Корсика находятся в состоянии оранжевой тревоги из-за штормов, поразивших регион, в Ницце молния ударила в город, вызвав повреждение трамвайной сети.

Гаэль Нофри, вице-президент агломерации Ниццы-Лазурный берег и президент Régie lignes d'Azur, предупреждает, что линия 1 работает "частично между Саппией и Массеной". Причиной является "молния, которая вызвала обрыв воздушной контактной линии".

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"На линиях 2 и 3 молния вызвала потерю электроэнергии, обслуживание будет восстановлено", – также сообщил Гаэль Нофри.

Во время этого эпизода непогоды город Ницца принял ряд мер, таких как закрытие парков и доступа к пляжам, чтобы справиться с ураганами и ливнями. Город Антиб последовал примеру Ниццы, также закрыв доступ к паркам и садам.

Железнодорожная компания SNCF также сообщила, что движение между Марселем и Ниццей будет прервано по меньшей мере до полудня четверга, 15 августа.

Напомним, девять человек получили ранения, двое из них – серьезные, после того как их парусник разбился о скалы на побережье острова Форментера, из-за сильного шторма, накрывшего восточную Испанию.

А в Германии на горе Цугшпитце – самой высокой на территории страны – от удара молнии в конце июля погиб 18-летний юноша.