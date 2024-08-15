США и Франция проводят совместные учения в Индо-Тихоокеанском регионе

Военно-морские силы США и Франции проводят совместные военные учения в Филиппинском море в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Об этом сообщила пресс-служба Седьмого флота США, пишет "Европейская правда".

В операциях приняли участие эсминец ВМС США USS Dewey и фрегат ВМС Франции FS Bretagne.

"Наша совместная работа укрепляет объединенные возможности наших профессиональных морских сил и усиливает нашу способность сдерживать конфликты в регионе", – сказал командующий 7-го флота США Фред Качер.

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ВМС США регулярно проводят операции вместе с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, демонстрируя совместную приверженность международному порядку, основанному на правилах.

"Наши двусторонние учения подтверждают высокий уровень оперативной совместимости между французскими и американскими ВМС", – сказала командир корабля Bretagne Одри Бутевиль.

Как известно, с 5 по 23 августа армия Молдовы проводит на военных полигонах многонациональные учения Scutul de Foc-2024.

А с 1 августа в Польше началась еще одна военная операция, направленная на усиление защиты неба в восточных регионах страны.