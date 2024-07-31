Польська армія починає нову операцію з посилення захисту неба
З 1 серпня у Польщі почнеться ще одна військова операція, спрямована на посилення захисту неба у східних регіонах країни.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Зона дій у рамках операції "Східна зоря" охоплюватиме східні та північно-східні райони країни, вона буде спрямована на посилення захисту повітряного простору Польщі.
Операція "Східна зоря" проходитиме паралельно з анонсованою раніше операцією "Безпечне Підляшшя" і є реакцією на загрози, що виникли внаслідок війни Росії проти України, зокрема ризики порушення повітряного простору Польщі.
Операція передбачає постійний моніторинг повітряного простору, реагування на виявлені порушення, навчання та координацію із союзниками.
Генерал Мацей Кліщ зазначив, що мета операції – консолідувати зусилля усіх сил, долучених до захисту неба, і вона враховуватиме не лише національні сили й засоби протиповітряної оборони, а й заходи інших союзників у НАТО в цьому регіоні та заходи на рівні НАТО.
За його словами, до операції у тому числі будуть залучені сили союзників, зокрема Британії та США.
Як відомо, Польща почала піднімати у небо свою авіацію під час кожної масованої атаки РФ на українські міста, коли ракети долітають до західних областей.
Нагадаємо, Польща суттєво збільшила кількість військових на кордоні з Білоруссю через спроби режиму Лукашенка за допомогою мігрантів чинити тиск на країну.