Польська армія починає нову операцію з посилення захисту неба

З 1 серпня у Польщі почнеться ще одна військова операція, спрямована на посилення захисту неба у східних регіонах країни.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Зона дій у рамках операції "Східна зоря" охоплюватиме східні та північно-східні райони країни, вона буде спрямована на посилення захисту повітряного простору Польщі.

Операція "Східна зоря" проходитиме паралельно з анонсованою раніше операцією "Безпечне Підляшшя" і є реакцією на загрози, що виникли внаслідок війни Росії проти України, зокрема ризики порушення повітряного простору Польщі.

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Операція передбачає постійний моніторинг повітряного простору, реагування на виявлені порушення, навчання та координацію із союзниками.

Генерал Мацей Кліщ зазначив, що мета операції – консолідувати зусилля усіх сил, долучених до захисту неба, і вона враховуватиме не лише національні сили й засоби протиповітряної оборони, а й заходи інших союзників у НАТО в цьому регіоні та заходи на рівні НАТО.

За його словами, до операції у тому числі будуть залучені сили союзників, зокрема Британії та США.

Як відомо, Польща почала піднімати у небо свою авіацію під час кожної масованої атаки РФ на українські міста, коли ракети долітають до західних областей.

Нагадаємо, Польща суттєво збільшила кількість військових на кордоні з Білоруссю через спроби режиму Лукашенка за допомогою мігрантів чинити тиск на країну.