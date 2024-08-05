У Молдові розпочалися навчання за участі військових США та Румунії

З 5 по 23 серпня армія Молдови проводить на військових полігонах багатонаціональні навчання Scutul de Foc-2024.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Міноборони Молдови.

Навчання, в яких беруть участь молдовські, румунські та американські військовослужбовці, спрямовані на розвиток оперативних можливостей і підвищення оперативної сумісності особового складу, що бере участь.

У навчаннях залучені підрозділи військової техніки і артилерійські системи Національної армії.

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Scutul de Foc-2024 відбувається відповідно до плану підготовки Національної армії на 2024 рік. Вони організовуються щорічно, починаючи з 2015 року.

Раніше у Молдові попередили про пересування військової техніки дорогами державного значення.

А з 1 серпня у Польщі почалася ще одна військова операція, спрямована на посилення захисту неба у східних регіонах країни.