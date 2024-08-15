Спецслужби Фінляндії вважають, що країна не є головною ціллю диверсій РФ

Фінська Поліція безпеки (Supo) вважає, що Фінляндія не є однією з головних цілей нещодавніх російських диверсій.

Про це спеціальна слідча Supo Лотта Хакала сказала в коментарі Yle, повідомляє "Європейська правда".

За словами Хакали, наразі диверсійна діяльність Росії скерована на інші регіони Європи, зокрема великі країни ЄС, де розміщені об’єкти, долучені до військової підтримки України – виробництва техніки й озброєння, його транспортування та зберігання.

Окрім пошкодження цих об’єктів, Москва може мати на меті вплинуть на готовність громадськості європейських країн підтримувати Україну, кажуть у Supo.

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"Шляхом створення атмосфери страху і невпевненості, а також враження, що Росія здатна зробити що завгодно і де завгодно", – пояснює Лотта Хакала.

Вона зазначила, що у Фінляндії поки не фіксували жодних ознак спроб завдати шкоди матеріальній підтримці України, але варто готуватись до того, що "дії Росії щодо Фінляндії стануть більш агресивними так само, як і в інших країнах Європи".

"Назагал захист критичної інфраструктури у Фінляндії – на хорошому рівні. Проте навіть у Фінляндії є багато окремих об'єктів, до яких люди можуть підібратися близько. У нас також є досить багато інформації про критичні об'єкти у відкритому доступі, геоданих тощо", – зазначила слідча Поліції безпеки Фінляндії.

Європейські спецслужби ще кілька місяців тому попередили уряди своїх країн, що Росія планує диверсії по всьому континенту.

Після цього повідомлялось про різні інциденти в низці європейських держав – від підпалів до кібератак, за якими, як вважається, стоїть Москва.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно закликав до підвищення пильності після можливих диверсій на двох військових базах.