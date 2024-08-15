Спецслужбы Финляндии считают, что страна не является главной целью диверсий РФ

Финская Полиция безопасности (Supo) считает, что Финляндия не является одной из главных целей недавних российских диверсий.

Об этом специальный следователь Supo Лотта Хакала сказала в комментарии Yle, сообщает "Европейская правда".

По словам Хакалы, сейчас диверсионная деятельность России направлена на другие регионы Европы, в частности крупные страны ЕС, где размещены объекты, задействованные в военной поддержке Украины – производстве техники и вооружения, его транспортировке и хранении.

Кроме повреждения этих объектов, Москва может иметь цель повлияют на готовность общественности европейских стран поддерживать Украину, говорят в Supo.

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"Путем создания атмосферы страха и неуверенности, а также впечатления, что Россия способна сделать что угодно и где угодно", – объясняет Лотта Хакала.

Она отметила, что в Финляндии пока не фиксировали никаких признаков попыток нанести вред материальной поддержке Украины, но стоит готовиться к тому, что "действия России в отношении Финляндии станут более агрессивными так же, как и в других странах Европы".

"В целом защита критической инфраструктуры в Финляндии – на хорошем уровне. Однако даже в Финляндии есть много отдельных объектов, к которым люди могут подобраться близко. У нас также есть достаточно много информации о критических объектах в открытом доступе, геоданных и т.д.", – отметила следователь Полиции безопасности Финляндии.

Европейские спецслужбы еще несколько месяцев назад предупредили правительства своих стран, что Россия планирует диверсии по всему континенту.

После этого сообщалось о различных инцидентах в ряде европейских государств – от поджогов до кибератак, за которыми, как считается, стоит Москва.

Министр обороны Германии Борис Писториус недавно призвал к повышению бдительности после возможных диверсий на двух военных базах.