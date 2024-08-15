Глава Міноборони Німеччини закликав до пильності через ризик диверсій

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав до підвищення пильності після можливих диверсій на двох військових базах.

Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус розповів, що після інцидентів військові швидко відреагували, перекрили доступ, посилили контроль, викликали слідчі органи та організували лабораторні дослідження.

"Ці інциденти показують, що ми повинні залишатися пильними. Зрозуміло, після цих інцидентів ми також переглядаємо наші плани безпеки і за необхідності вносимо в них зміни. Це вже доручено", – сказав міністр.

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Наразі немає жодних конкретних вказівок на зв'язок між двома інцидентами, зазначив Пісторіус.

"Тепер ми повинні дочекатися результатів подальшого розслідування і діяти обачно", – додав очільник оборонного відомства.

За його словами, він упевнений у співпраці з відповідальними слідчими органами.

Нагадаємо, напередодні у Німеччині опечатали військові казарми біля Кельна через підозру, що диверсанти могли забруднити там водопровідну воду.

Згодом стало відомо, що військово-повітряна база НАТО в німецькому місті Гайленкірхен була закрита через підозру диверсії. Пізніше поліція Кельна заявила, що інцидент на військовій авіабазі розглядається як незаконне проникнення.

Депутати Бундестагу Маркус Фабер та Костянтин фон Ноц вважають, що інциденти на двох військових базах у Німеччині можуть бути пов’язані з диверсійною операцією Росії.