Опозиція Туреччини вимагає скасувати закон, який дозволяє вбивати безпритульних собак

Опозиційна Республіканська народна партія Туреччини (CTP) у четвер звернулася до Конституційного суду з вимогою скасувати закон про захист тварин, який, на думку критиків, призведе до знищення безпритульних собак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Минулого місяця парламент Туреччини ухвалив закон, який має на меті відловити мільйони безпритульних собак і помістити їх до притулків.

CTP неодноразово заявляла, що підконтрольні їй муніципалітети не виконуватимуть цей закон.

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"Ми закликаємо Конституційний суд скасувати всі статті відповідного закону і не допустити нелюдського поводження з невинними життями", – заявив у четвер старший депутат Гохан Гунайдін.

Політсила також звернулась до суду з проханням зупинити виконання закону.

За оцінками, в Туреччині налічується 4 мільйони безпритульних собак, і прихильники закону посилаються на занепокоєння щодо нападів, дорожньо-транспортних пригод і сказу.

Згідно з новими правилами, будь-які собаки, що демонструють агресивну поведінку або мають невиліковні хвороби, будуть приспані.

Нагадаємо, Мальта минулого року виділила 200 тисяч євро на масштабну програму стерилізації бездомних котів.