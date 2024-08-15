Оппозиция Турции требует отменить закон, позволяющий убивать бездомных собак

Оппозиционная Республиканская народная партия Турции (CTP) в четверг обратилась в Конституционный суд с требованием отменить закон о защите животных, который, по мнению критиков, приведет к уничтожению бездомных собак.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В прошлом месяце парламент Турции принял закон, имеющий целью отловить миллионы бездомных собак и поместить их в приюты.

CTP неоднократно заявляла, что подконтрольные ей муниципалитеты не будут выполнять этот закон.

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"Мы призываем Конституционный суд отменить все статьи соответствующего закона и не допустить бесчеловечного обращения с невинными жизнями", – заявил в четверг старший депутат Гохан Гунайдин.

Политсила также обратилась в суд с просьбой остановить выполнение закона.

По оценкам, в Турции насчитывается 4 миллиона бездомных собак, и сторонники закона ссылаются на беспокойство относительно нападений, дорожно-транспортных происшествий и бешенства.

Согласно новым правилам, любые собаки, демонстрирующие агрессивное поведение или имеющие неизлечимые болезни, будут усыплены.

Напомним, Мальта в прошлом году выделила 200 тысяч евро на масштабную программу стерилизации бездомных котов.