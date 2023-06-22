Мальта виділяє 200 тисяч євро на масштабну програму стерилізації бездомних котів
Уряд Мальти анонсував масштабну програму стерилізації бездомних котів, щоб боротися з усе більшою проблемою перенаселення острова.
Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".
Зростання популяції бездомних котів вже тривалий час є проблемою для Мальти. Минулого літа волонтерські організації, що опікуються такими тваринами, повідомляли, що насилу справляються з навантаженням.
Тепер уряд виділяє 200 тисяч євро на програму стерилізації, що має стати довгостроковим рішенням.
"Стерилізація котів триватиме, доки ці гроші не вичерпаються, а після того ініціативу поновлять – доки проблема не буде вирішена", – зазначив міністр з прав тварин Антон Рефало.
За інформацією Times of Malta, спершу в уряді думали виділити на програму лише 50 тисяч євро, але після дискусій сума зросла вчетверо.
Кампанію стерилізації планують почати з 4 липня.
Як повідомлялося, власники котів в Англії з наступного року будуть зобов’язані чипувати своїх домашніх улюбленців, а в Іспанії майбутні власники собак тепер повинні проходити спеціальне навчання.