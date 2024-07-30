Туреччина ухвалила закон для зменшення кількості безпритульних собак на вулицях

Парламент Туреччини ухвалив закон, що передбачає спорудження додаткових притулків для безпритульних тварин задля зменшення їхньої кількості на вулицях.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Ініціативу внесла "Партія справедливості та розвитку" президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Попереднє законодавство покладало обов’язок на місцеву владу організовувати кампанії стерилізації та вакцинації бездомних собак, після чого їх випускали на тому ж місці.

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За новим законом у країні активізують спорудження притулків для безпритульних тварин з метою помістити туди якомога більше нічийних собак. Муніципалітети повинні будуть спрямувати на притулки щонайменш 0,3% своїх бюджетів. Собак, які своєю поведінкою створюють загрозу для оточуючих, або мають невиліковні хвороби, будуть відловлювати і проводити евтаназію.

Зоозахисники критикували оновлення, наполягаючи, що краще зробити акцент на кампанії стерилізації, що у перспективі призвело б до зменшення кількості безпритульних тварин. Дискусії супроводжувалися у тому числі акціями протесту.

Загалом у Туреччині – орієнтовно 4 млн безпритульних собак, часто їх підгодовують місцеві мешканці.

Наявні в країні 322 притулки можуть розмістити близько 105 тисяч собак.

За офіційною статистикою, за останні 20 років у Туреччині зусиллями місцевої влади стерилізували 2,5 млн вуличних собак.

Мальта минулого року виділила 200 тисяч євро на масштабну програму стерилізації бездомних котів.

На Кіпрі ліками проти Covid-19 для людей почали рятувати котів після того, як поширення вірусу у їхній популяції на острові стало великою проблемою.