В Швеции зафиксировали первый случай оспы обезьян

Швеция в четверг, 15 августа, подтвердила первый случай заболевания оспой обезьян – вирусной инфекцией, которая передается через тесный контакт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Ранее Всемирная организация здравоохранения второй раз за два года объявила вирус оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения после вспышки в Демократической Республике Конго, который распространился на другие страны.

"Сегодня во второй половине дня мы получили подтверждение того, что у нас есть один случай в Швеции более тяжелого типа оспы, который называется Clade I", – заявил на пресс-конференции министр здравоохранения и социальных дел Якоб Форссмед.

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И.о. генерального директора Агентства общественного здоровья Швеции Оливия Вигзелл заявила, что это первый случай заболевания, выявленный за пределами Африки.

Сейчас человек, у которого обнаружили заболевание, получает медицинскую помощь. Он соблюдает меры предосторожности в соответствии с "текущими директивами".

Глава Минздрава подчеркнул, что Швеция хорошо подготовилась к вирусу Mpox и внимательно следит за развитием ситуации.

По данным ВОЗ, в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде, где ранее не было зафиксировано распространение mpox, выявлено 90 случаев заражения вариантом вируса 1b, который характеризуется более тяжелым течением заболевания и приводит к большему количеству смертей, чем предыдущий вариант. В Демократической Республике Конго зарегистрировано уже более 14 тысяч заразившихся, 524 человека умерли.

Передача вируса от человека к человеку возможна при тесном контакте. Основные симптомы заболевания – высокая температура, сыпь, воспаленные лимфоузлы, боль в мышцах, слабость. Как правило, за две-четыре недели человеческий организм справляется с вирусом, но в редких случаях возможен летальный исход.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства Греции запретило вывоз овец и коз с ферм, чтобы сдержать распространение вируса peste des petits ruminants (чумы мелких жвачных), также известного как "козья чума".

Представитель министерства сельского хозяйства Греции Георгиос Стратакос, с начала июля было изъято около 8000 животных с подозрением на чуму мелких жвачных, а у более 200 тысяч взяли образцы для анализа.