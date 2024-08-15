ЗМІ: Секретна служба США використовуватиме куленепробивне скло на мітингах Трампа просто неба

Секретна служба США вживає заходів для того, щоб колишній президент Дональд Трамп зміг відновити передвиборчі мітинги просто неба.

Про це телеканалу ABC News розповіли кілька джерел, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Секретна служба має намір оточити трибуну, з якої виступатиме Трамп, куленепробивним склом

Зазвичай цей захід використовується виключно для чинних президентів, але Секретна служба робить виняток після замаху на ексочільника Білого дому.

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Секретна служба і штаб Трампа відмовились від коментарів.

Після замаху на себе Трамп провів близько десятка передвиборчих заходів, всі вони відбулися в приміщенні.

За словами джерел, Трамп приватно висловлював бажання провести захід просто неба і шукав гарантій, що це буде безпечно.

За словами джерел, охорона Трампа готується до того, що скляні панелі оточать його з трьох боків, хоча не відразу зрозуміло, коли це почнеться.

Нагадаємо, у липні у США стався замах на колишнього президента й нині кандидата на цю посаду від Республіканської партії Дональда Трампа. ФБР кваліфікувало його як внутрішній теракт.

Стрільця на місці ліквідував агент Секретної служби США, яка надає охорону першим особам держави. Її директорка Кімберлі Чітл узяла на себе відповідальність за те, що замах не попередили, і пішла у відставку.