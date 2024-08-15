СМИ: На митингах Трампа под открытым небом будут использовать пуленепробиваемое стекло

Секретная служба США принимает меры для того, чтобы бывший президент Дональд Трамп смог восстановить предвыборные митинги под открытым небом.

Об этом телеканалу ABC News рассказали несколько источников, сообщает "Европейская правда".

В частности, Секретная служба намерена окружить трибуну, с которой будет выступать Трамп, пуленепробиваемым стеклом

Обычно эта мера используется исключительно для действующих президентов, но Секретная служба делает исключение после покушения на экс-главу Белого дома.

Реклама:

Секретная служба и штаб Трампа отказались от комментариев.

После покушения на себя Трамп провел около десятка предвыборных мероприятий, все они состоялись в помещении.

По словам источников, Трамп частно выражал желание провести мероприятие под открытым небом и искал гарантий, что это будет безопасно.

По словам источников, охрана Трампа готовится к тому, что стеклянные панели окружат его с трех сторон, хотя не сразу понятно, когда это начнется.

Напомним, в июле в США произошло покушение на бывшего президента и ныне кандидата на эту должность от Республиканской партии Дональда Трампа. ФБР квалифицировало его как внутренний теракт.

Стрелка на месте ликвидировал агент Секретной службы США, которая предоставляет охрану первым лицам государства. Ее директор Кимберли Читл взяла на себя ответственность за то, что покушение не предупредили, и ушла в отставку.