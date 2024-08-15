Швейцарія покарала причетних до репресій у Білорусі

Федеральна рада Швейцарії в середу, 14 серпня, запровадила санкції проти 27 громадян Білорусі, причетних до репресій проти демократичних активістів, а також пропагандистів і бізнесменів режиму.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в опублікованому указі швейцарського уряду.

Санкції Швейцарії стосуються здебільшого працівників і керівників колоній, де утримувались білоруські активісти та учасники протестів, судді, що ухвалювали рішення щодо них, а також топпосадовець МВС Білорусі Андрей Ананенко та два його заступники.

Серед пропагандистів у списку згадуються генеральна директорка державного агентства БЕЛТА Ірина Акулович, головред видавничого дому "Беларусь сегодня" Дмитро Жук та кореспондент телеканалу ОНТ Алексєй Кряквін.

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Також Швейцарія запровадила санкції проти наближеного до Александра Лукашенка бізнесмена Віктора Шевцова, який недавно фігурував у розслідуванні про виробництво паспортів у Литві.

На підсанкційних осіб поширюються блокування активів, заборона на оформлення кредитів і великих вкладів у Швейцарії, заборони на туристичні поїздки, авіаперельоти та інші заходи.

Нагадаємо, минулого тижня Європейський Союз запровадив нові персональні санкції проти Білорусі за внутрішні репресії та нагадав про її роль у війні Росії проти України.

Британія, США і Канада також оголосили санкції до річниці сфальсифікованих виборів 2020 року.