Швейцарія покарала причетних до репресій у Білорусі
Федеральна рада Швейцарії в середу, 14 серпня, запровадила санкції проти 27 громадян Білорусі, причетних до репресій проти демократичних активістів, а також пропагандистів і бізнесменів режиму.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в опублікованому указі швейцарського уряду.
Санкції Швейцарії стосуються здебільшого працівників і керівників колоній, де утримувались білоруські активісти та учасники протестів, судді, що ухвалювали рішення щодо них, а також топпосадовець МВС Білорусі Андрей Ананенко та два його заступники.
Серед пропагандистів у списку згадуються генеральна директорка державного агентства БЕЛТА Ірина Акулович, головред видавничого дому "Беларусь сегодня" Дмитро Жук та кореспондент телеканалу ОНТ Алексєй Кряквін.
Також Швейцарія запровадила санкції проти наближеного до Александра Лукашенка бізнесмена Віктора Шевцова, який недавно фігурував у розслідуванні про виробництво паспортів у Литві.
На підсанкційних осіб поширюються блокування активів, заборона на оформлення кредитів і великих вкладів у Швейцарії, заборони на туристичні поїздки, авіаперельоти та інші заходи.
Нагадаємо, минулого тижня Європейський Союз запровадив нові персональні санкції проти Білорусі за внутрішні репресії та нагадав про її роль у війні Росії проти України.
Британія, США і Канада також оголосили санкції до річниці сфальсифікованих виборів 2020 року.