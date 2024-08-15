Швейцария наказала причастных к репрессиям в Беларуси

Федеральный совет Швейцарии в среду, 14 августа, ввел санкции против 27 граждан Беларуси, причастных к репрессиям против демократических активистов, а также пропагандистов и бизнесменов режима.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в опубликованном указе швейцарского правительства.

Санкции Швейцарии касаются в основном работников и руководителей колоний, где содержались белорусские активисты и участники протестов, судьи, которые принимали решения по ним, а также топ-чиновник МВД Беларуси Андрей Ананенко и два его заместителя.

Среди пропагандистов в списке упоминаются генеральный директор государственного агентства БЕЛТА Ирина Акулович, главред издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук и корреспондент телеканала ОНТ Алексей Кряквин.

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Также Швейцария ввела санкции против приближенного к Александру Лукашенко бизнесмена Виктора Шевцова, который недавно фигурировал в расследовании о производстве паспортов в Литве.

На подсанкционных лиц распространяются блокировка активов, запрет на оформление кредитов и крупных вкладов в Швейцарии, запреты на туристические поездки, авиаперелеты и другие меры.

Напомним, на прошлой неделе Европейский Союз ввел новые персональные санкции против Беларуси за внутренние репрессии и напомнил о ее роли в войне РФ против Украины.

Великобритания, США и Канада также объявили санкции к годовщине сфальсифицированных выборов 2020 года.

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