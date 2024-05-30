ЗМІ: Виробник паспортів у Литві пов'язаний з олігархом режиму Лукашенка

Литовська компанія Garsų pasaulis, яка виробляє паспорти в балтійській країні, пов'язана з близьким до режиму самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка олігархом Віктором Шевцовим.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT з посиланням на розслідування порталу 15 min.

Згідно з розслідуванням, компанія, що керувала Garsų pasaulis, спільно з білоруським монополістом "Голографічна індустрія", який виробляє голограми, заснувала 2011 року в Литві спільну компанію GP Holographics.

За даними журналістів, серед акціонерів монополіста – Шевцов, якого називають гаманцем Лукашенка.

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За словами керівника Garsų pasaulis Анни Янаускене, всі зв'язки з GP Holographics припинилися 2022 року – після початку широкомасштабної війни в Україні. Вона запевнила, що акції компанії продали, а товари більше не замовляють.

Згідно з інформацією 15 min, Garsų pasaulis продав свої акції GP Holographics Шевцову через посередника, але Garsų pasaulis та GP Holographics все ще зареєстровані у Вільнюсі за однією й тією самою адресою, а також мають одного й того самого адміністратора й бухгалтера.

На сьогодні 70% акцій GP Holographics належать Шевцову, йдеться в матеріалі. Ще 10% володіє білоруська компанія "Голографічна індустрія", а 15% – її генеральний директор Александр Бабаренко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС готується посилити санкції проти Білорусі, щоб закрити лазівку, яка дозволяла Москві імпортувати розкішні автомобілі та інші західні товари, заборонені впровадженими раніше санкціями.

Нещодавно Сейм Литви на рік продовжив національні санкції проти громадян Росії та Білорусі, відхиливши пропозиції запровадити додаткові обмеження до чинних правил.

Нагадаємо, минулого року Митна служба Литви заявила, що повністю ліквідувала імпорт російської та білоруської деревини та лісопродукції, який відбувався в обхід санкцій із Казахстану та Киргизстану.