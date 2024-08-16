Посадовці США кажуть про певний прогрес у переговорах щодо припинення вогню в Газі

Посадовці США заявили про досягнення певного прогресу під час першого дня останнього раунду переговорів щодо звільнення заручників і припинення вогню в секторі Гази.

Про це повідомило видання Axios з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Двоє американських посадовців заявили, що перший день переговорів був "дуже хорошим", і що був досягнутий певний прогрес.

Інший американський посадовець сказав, що посередники "завершили конструктивний день дискусій у Досі" і додав, що переговори продовжаться у п’ятницю.

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Представник Білого дому Джон Кірбі заявив журналістам у четвер, що переговори в столиці Катару Досі зосереджені на розбіжностях, які залишаються між Ізраїлем і ХАМАС щодо деталей реалізації угоди.

Він зазначив, що США вважають можливим закрити розбіжності, що залишилися. За його словами, угода важлива для зниження регіональної напруженості.

Кірбі сказав, що США мають розвідувальні дані, які все ще вказують на те, що Іран і "Хезболла" планують напад на Ізраїль, який може статися "з невеликим попередженням або взагалі без нього".

Переговори у Досі, які ізраїльські офіційні особи назвали "останнім шансом" на укладення угоди, відбуваються на тлі напруженої регіональної ситуації і погроз Ірану і "Хезболли" напасти на Ізраїль у відповідь на нещодавні вбивства лідерів ХАМАС і "Хезболли" в Тегерані і Бейруті.

Угода, яку обговорюють, забезпечить звільнення 115 заручників, яких утримує ХАМАС, в обмін на тимчасове припинення вогню в Газі.

Як повідомлялось, колишній президент США Дональд Трамп напередодні поговорив телефоном з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і обговорив угоду про припинення вогню в Газі та питання заручників.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у зв’язку з новим раундом переговорів про припинення вогню в секторі Гази закликав Ізраїль і терористів ХАМАС до якнайшвидшого досягнення угоди.