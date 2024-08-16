Чиновники США говорят об определенном прогрессе в переговорах по прекращению огня в Газе

Чиновники США заявили о достижении определенного прогресса во время первого дня последнего раунда переговоров по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа.

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Двое американских чиновников заявили, что первый день переговоров был "очень хорошим", и что был достигнут определенный прогресс.

Другой американский чиновник сказал, что посредники "завершили конструктивный день дискуссий в Дохе" и добавил, что переговоры продолжатся в пятницу.

Реклама:

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил журналистам в четверг, что переговоры в столице Катара Дохе сосредоточены на разногласиях, которые остаются между Израилем и ХАМАС относительно деталей реализации соглашения.

Он отметил, что США считают возможным закрыть оставшиеся разногласия. По его словам, соглашение важно для снижения региональной напряженности.

Кирби сказал, что США имеют разведывательные данные, которые все еще указывают на то, что Иран и "Хезболла" планируют нападение на Израиль, которое может произойти "с небольшим предупреждением или вообще без него".

Переговоры в Дохе, которые израильские официальные лица назвали "последним шансом" на заключение соглашения, происходят на фоне напряженной региональной ситуации и угроз Ирана и "Хезболлы" напасть на Израиль в ответ на недавние убийства лидеров ХАМАС и "Хезболлы" в Тегеране и Бейруте.

Соглашение, которое обсуждают, обеспечит освобождение 115 заложников, которых удерживает ХАМАС, в обмен на временное прекращение огня в Газе.

Как сообщалось, бывший президент США Дональд Трамп накануне поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудил соглашение о прекращении огня в Газе и вопрос заложников.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми в связи с новым раундом переговоров о прекращении огня в секторе Газа призвал Израиль и террористов ХАМАС к скорейшему достижению соглашения.