У Хорватії визначились з терміном строкової служби, яку повернуть з 2025 року

З 1 січня 2025 року у Хорватії повернуть обов’язкову військову службу – вона триватиме два місяці.

Про це заявив міністр оборони Хорватії Іван Анушич в ефірі RTL, передає "Європейська правда" з посилання на N1.

Міністр оборони вперше назвав офіційну дату запровадження строкової військової служби і заявив, що вони з міністром фінансів дійшли висновку, що "економити на оснащенні Збройних сил немає можливості".

"Служба триватиме два місяці, почнеться з 1 січня 2025 року, і ми просто продовжимо робити все те, що ми комунікували з суспільством. Ми підвищили зарплати солдатів, сержантів і офіцерів, їх матеріальні права не тільки через особистий дохід, але і через добові і все, на що вони мають право", – сказав Анушич.

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"Ми оснащуємо і модернізуємо Збройні сили, ми організовуємо їх так, як від нас очікують і як ми домовилися з нашими союзниками по НАТО і керівництвом НАТО. Я думаю, що ми матимемо набагато кращий, сильніший і кращий імідж Збройних сил, ніж раніше", – додав він.

Хорватія не скасувала військову службу, а лише заморозила її у 2008 році.

"Вже існує законодавство і практика, які допоможуть безболісно запровадити обов'язкову військову службу, яка потребуватиме лише адаптації до нових вимог і обставин" – зазначають хорватські ЗМІ. Портал Index нагадує, що, згідно з раніше оприлюдненою інформацією, двомісячний варіант, що охоплює чоловіків старше 18 років, включатиме базову піхотну підготовку.

"Ми говорили з міністром фінансів Марко Пріморачем і прийшли до висновку, що в модернізації та оснащенні Збройних сил немає місця для економії – це позиція уряду і політики, тому що безпекові обставини, в яких ми перебуваємо, не дозволяють нам економити на цьому" – зазначив міністр оборони Хорватії.

Про роботу Міноборони Хорватії над поверненням призову стало відомо на початку липня.

Нагадаємо, Хорватія почала процес закупівлі самохідних артилерійських установок CAESAR, а також має намір придбати американські ракетні системи HIMARS в межах модернізації збройних сил країни.