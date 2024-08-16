В Хорватии определились с продолжительностью срочной службы, которую вернут с 2025 года
С 1 января 2025 года в Хорватии вернут обязательную военную службу – она будет длиться два месяца.
Об этом заявил министр обороны Хорватии Иван Анушич в эфире RTL, передает "Европейская правда" со ссылкой на N1.
Министр обороны впервые назвал официальную дату введения срочной военной службы и заявил, что они с министром финансов пришли к выводу, что "экономить на оснащении Вооруженных сил нет возможности".
"Служба продлится два месяца, начнется с 1 января 2025 года, и мы просто продолжим делать все то, что мы коммуницировали с обществом. Мы повысили зарплаты солдат, сержантов и офицеров, их материальные права не только через личный доход, но и через суточные и все, на что они имеют право", – сказал Анушич.
"Мы оснащаем и модернизируем Вооруженные силы, мы организуем их так, как от нас ожидают и как мы договорились с нашими союзниками по НАТО и руководством НАТО. Я думаю, что мы будем иметь гораздо лучший, более сильный и лучший имидж Вооруженных сил, чем раньше", – добавил он.
Хорватия не отменила военную службу, а лишь заморозила ее в 2008 году.
"Уже существует законодательство и практика, которые помогут безболезненно ввести обязательную военную службу, которая потребует лишь адаптации к новым требованиям и обстоятельствам", – отмечают хорватские СМИ. Портал Index напоминает, что, согласно ранее обнародованной информации, двухмесячный вариант, охватывающий мужчин старше 18 лет, будет включать базовую пехотную подготовку.
"Мы говорили с министром финансов Марко Приморачем и пришли к выводу, что в модернизации и оснащении Вооруженных сил нет места для экономии – это позиция правительства и политики, потому что обстоятельства безопасности, в которых мы находимся, не позволяют нам экономить на этом" – отметил министр обороны Хорватии.
О работе Минобороны Хорватии над возвращением призыва стало известно в начале июля.
Напомним, Хорватия начала процесс закупки самоходных артиллерийских установок CAESAR, а также намерена приобрести американские ракетные системы HIMARS в рамках модернизации вооруженных сил страны.