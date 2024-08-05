Хорватія придбає САУ CAESAR і ракетні системи HIMARS

Хорватія почала процес закупівлі самохідних артилерійських установок CAESAR, а також має намір придбати американські ракетні системи HIMARS в межах модернізації збройних сил країни.

Про це оголосив прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час промови з нагоди річниці операції "Буря", повідомляє "Європейська правда".

Прем’єр зазначив, що інвестиції в армію продовжаться, оскільки "ми усвідомлюємо, наскільки важливою є безпека".

"Хорватія почала процес закупівлі 155-мм самохідних гаубиць CAESAR. План також передбачає закупівлю потужних американських ракетних систем залпового вогню HIMARS, закупівлю сучасних західних танків для хорватської армії, а також, що особливо важливо в цьому контексті, модернізацію та оснащення хорватських ВМС", – розповів Пленкович.

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За його словами, Хорватія повинна мати можливість покладатися на власні сили, а також "зміцнювати та примножувати свою міжнародну позицію як в межах НАТО, так і в межах ЄС".

У грудні минулого року Державний департамент США схвалив продаж уряду Італії артилерійських ракетних систем HIMARS і пов'язаного з ними обладнання.

Низка європейських країн також зацікавилась придбанням HIMARS, зокрема Польща та Латвія.