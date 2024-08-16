Туск ответил, будет ли баллотироваться в президенты Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск не намерен бороться за пост президента на выборах в 2025 году.

Об этом Туск заявил в пятницу, 16 августа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Он пояснил, что не намерен выставлять свою кандидатуру, потому что чувствует себя компетентным на своем месте.

"Решение о кандидате от "Гражданской коалиции", или, возможно, шире – коалиции 15 октября, должно быть объявлено до Рождества. Нет смысла начинать кампанию слишком рано", – сказал он.

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Действующий президент Польши Анджей Дуда находится в должности второй срок и не сможет принять участие в выборах.

Отметим, один из возможных кандидатов "Гражданской коалиции" и один из потенциальных фаворитов этих выборов – действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Также известно, что от оппозиционной партии "Право и справедливость" на эту должность хотел бы баллотироваться бывший премьер Матеуш Моравецкий. Вообще же "ПиС" проводит различные исследования, чтобы определить своего идеального кандидата.

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