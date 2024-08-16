Франція і Британія сподіваються, що Ізраїль і ХАМАС перебувають "на порозі угоди"

Франція і Велика Британія сподіваються, що "перебувають на порозі угоди", щоб покласти край конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це йдеться в заяві очільників МЗС країн Стефана Сежурне і Девіда Леммі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Зокрема, як зазначив Леммі, судячи з повідомлень із Катару, перший день переговорів пройшов добре.

"І було важливо вислухати міністрів тут, в Ізраїлі, і почути від них, що вони сподіваються, що ми перебуваємо на порозі угоди. Зараз, коли ми наближаємося до 315 днів війни, час для укладення угоди – для повернення заручників, для отримання допомоги в тих обсягах, які необхідні Газі, і для припинення бойових дій – настав", – підкреслив британський міністр.

Реклама:

За словами Леммі, він і його французький колега спільно донесли це повідомлення до відома міністрів в Ізраїлі.

Раніше посадовці США заявили про досягнення певного прогресу під час першого дня останнього раунду переговорів щодо звільнення заручників і припинення вогню в секторі Гази.

Як повідомлялось, колишній президент США Дональд Трамп напередодні поговорив телефоном з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і обговорив угоду про припинення вогню в Газі та питання заручників.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у зв’язку з новим раундом переговорів про припинення вогню в секторі Гази закликав Ізраїль і терористів ХАМАС до якнайшвидшого досягнення угоди.