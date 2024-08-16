Франция и Британия надеются, что Израиль и ХАМАС находятся "на пороге соглашения"

Франция и Великобритания надеются, что "находятся на пороге соглашения", чтобы положить конец конфликту между Израилем и ХАМАС.

Об этом говорится в заявлении глав МИД стран Стефана Сежурне и Дэвида Лемми, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В частности, как отметил Лемми, судя по сообщениям из Катара, первый день переговоров прошел хорошо.

"И было важно выслушать министров здесь, в Израиле, и услышать от них, что они надеются, что мы находимся на пороге соглашения. Сейчас, когда мы приближаемся к 315 дням войны, время для заключения соглашения – для возвращения заложников, для получения помощи в тех объемах, которые необходимы Газе, и для прекращения боевых действий – настало", – подчеркнул британский министр.

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По словам Лемми, он и его французский коллега совместно донесли это сообщение до сведения министров в Израиле.

Ранее чиновники США заявили о достижении определенного прогресса во время первого дня последнего раунда переговоров по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газы.

Как сообщалось, бывший президент США Дональд Трамп накануне поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудил соглашение о прекращении огня в Газе и вопрос заложников.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми в связи с новым раундом переговоров о прекращении огня в секторе Газы призвал Израиль и террористов ХАМАС к скорейшему достижению соглашения.