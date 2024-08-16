Байден: Угода про припинення вогню в Газі близька, але ще не укладена

Президент США Джо Байден заявив, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС близька, але наразі ще не досягнута.

Заяву американського президента наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами Байдена, "ми ближче, ніж будь-коли" до припинення вогню в Газі, "але ми ще не там".

Раніше стало відомо, що переговори, які проходять в Катарі, призупинилися до наступного тижня.

Реклама:

"Я не хочу нічого наврочити... можливо, у нас щось вийде. Але ми ще не там.Це набагато, набагато ближче, ніж було три дні тому. Так що, тримайте пальці схрещеними", – зазначив очільник Білого дому.

Раніше Франція і Велика Британія висловили сподівання, що "перебувають на порозі угоди", щоб покласти край конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Перед цим посадовці США заявили про досягнення певного прогресу під час першого дня останнього раунду переговорів щодо звільнення заручників і припинення вогню в секторі Гази.