Байден: Соглашение о прекращении огня в Газе близко, но еще не заключено

Президент США Джо Байден заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС близко, но пока еще не достигнуто.

Заявление американского президента приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам Байдена, "мы ближе, чем когда-либо" к прекращению огня в Газе, "но мы еще не там".

Ранее стало известно, что переговоры, которые проходят в Катаре, приостановились до следующей недели.

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"Я не хочу ничего сглазить... возможно, у нас что-то получится. Но мы еще не там. Это намного, намного ближе, чем было три дня назад. Так что, держите пальцы скрещенными", – отметил глава Белого дома.

Ранее Франция и Великобритания выразили надежду, что "находятся на пороге соглашения", чтобы положить конец конфликту между Израилем и ХАМАС.

Перед этим чиновники США заявили о достижении определенного прогресса во время первого дня последнего раунда переговоров по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газы.