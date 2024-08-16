У Косові відбудуться перші недострокові парламентські вибори

Президентка частково визнаного Косова Вйоса Османі в п’ятницю, 16 серпня, підписала указ про проведення 9 лютого 2025 року парламентських виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", указ опублікований на Facebook-сторінці Османі.

Згідно з указом косовської президентки, в лютому наступного року відбудуться "чергові вибори до Скупщини Республіки Косово".

Османі також доручила Центральній виборчій комісії Косова "вжити всіх необхідних заходів для організації та проведення виборів"

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Останні парламентські вибори в Косові відбулися в лютому 2021 року й були третіми за три роки. На них партія нинішнього прем'єр-міністра Альбіна Курті "Самовизначення" набрала трохи більше 50% голосів.

Уряд Курті став першим, який завершить свій повний чотирирічний термін, а вибори в лютому 2025 року – першими, що відбуваються не достроково.

Досі з моменту проголошення незалежності Косова у 2008 році всі вибори до парламенту країни були результатом внутрішньополітичних криз.

Майбутнє голосування відбувається в період напружених відносин Косова із Сербією, яка не визнала незалежності колишньої провінції, та неспокійної ситуації в північних косовських провінціях, де переважає сербське населення.

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