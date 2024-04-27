Як Сербія розхитує Косово і чому дії Заходу лише посилюють кризу

Готовність європейських країн переглянути усталений статус-кво на Балканах та прийняти частково визнану країну Косово до Ради Європи вже спричинило нове загострення у регіоні.

Як стверджують у Приштині, Сербія знову почала дискримінувати громадян Косова, що перетинають сербський кордон.

А одночасно на півночі Косова, населеній етнічними сербами, було фактично зірвано референдум про дострокові місцеві вибори. Скасування результатів попередніх виборів довгий час добивалася Сербія, натомість коли Захід змусив Косово піти на ці поступки, косовські серби раптом вирішили піти на ескалацію.

Про те, що ж відбувається у регіоні, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка В очікуванні Путіна: як бажання Заходу захистити меншини створило сіру зону на Балканах. Для вивчення ситуації Юрій Панченко спеціально поїхав до Косова та навіть записав відео на місці подій. Далі – короткий виклад статті.

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У вересні минулого року на півночі Косова, поряд з селом Банська, відбулася сутичка з поліцією, внаслідок якої одного правоохоронця застрелили. Ця сутичка переросла у контртерористичну операцію.

Попри те, що більшості нападників вдалося втекти до Сербії, спроба розхитати ситуацію відверто провалилася.

Але головне, що за цією спробою стояв другий номер "Сербського списку" – партії, що представляє сербську громаду Косова, Мілан Радойчич. Зазначимо, що "Сербський список" має репутацію представника інтересів у Косові партії президента Сербії Александара Вучича.

Міністр оборони Косова Еюп Мачедончі перераховує ключові ознаки, на підставі яких можна стверджувати, що за цим нападом стояла Сербія.

"Вони малу зброю, яка є на озброєнні сербської армії, більш того – ці люди проходили спеціальне навчання, живучи у казармах армії Сербії. Виглядає так, що ми мали справу зі спробою гібридного нападу з метою захоплення півночі Косова – щось подібне до того, що Росія робила 2014 року в Криму та на Донбасі", – розповідає міністр.

А перший віцепрем'єр уряду Косова Беснік Біслімі уточнює: є також підстави вважати, що Росія була безпосередньо задіяна у цьому нападі. "На півдні Сербії, у місті Ніш – а це недалеко від кордону із Сербією – є так званий Російський гуманітарний центр, який формально займається протипожежною безпекою, проте результатів цієї роботи ніхто не бачив", – розповідає він.

Цей центр давно підозрюють в організації шпигунських операцій у регіоні (на цю тему на "ЄвроПравді" виходила окрема стаття). Тож не виключено, що операція у селі Банська була організована російськими фахівцями у Ніші.

Як підкреслює віцепрем’єр Косова, Захід погоджується з доказами того, що йдеться саме про гібридну атаку, яка сягає корінням до вищого керівництва Сербії.

І це стало одним із ключових аргументів для зміни позиції ЄС. Зокрема, щодо прийняття Косова до Ради Європи – як очікується, вже у травні ця країна стане повноправним членом організації.

Влада Косова готується до нової гібридної атаки – навіть попри провал у Банській та поразку у блокуванні вступу Косова до Ради Європи, президент Сербії Александар Вучич зберігає потужні інструменти для атак на Косово.

Контроль над соціальною сферою на півночі Косова, разом із пропагандою – це ті інструменти, за допомогою яких Белград може змусити косовських сербів виконувати всі його вказівки.

Зрештою, як зазначають усі без винятку співрозмовники "ЄвроПравди" у Косові, Вучич на початку політичної кар’єри був міністром інформації в уряді Слободана Мілошевича, а відповідно, є дуже вправним в організації ІПСО.

Тим часом, етнічні серби на півночі Косова досі плекають ілюзії про можливе повернення до складу Сербії.

І нові гібридні атаки є можливими через те, що у ЄС та США досі не можуть побачити межу між правами національних меншин та правом держав на захист національних інтересів.

Проблема у тому, що на Заході підтримують і сербську владу, яка вимагає від Косова створення Асоціації сербських муніципалітетів (захист нацменшини).

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка В очікуванні Путіна: як бажання Заходу захистити меншини створило сіру зону на Балканах.