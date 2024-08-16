В Косово состоятся первые недосрочные парламентские выборы

Президент частично признанного Косово Вйоса Османи в пятницу, 16 августа, подписала указ о проведении 9 февраля 2025 парламентских выборов.

Как сообщает "Европейская правда", указ опубликован на Facebook-странице Османи.

Согласно указу косовского президента, в феврале следующего года состоятся "очередные выборы в Скупщину Республики Косово".

Османи также поручила Центральной избирательной комиссии Косово "принять все необходимые меры для организации и проведения выборов"

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Последние парламентские выборы в Косово состоялись в феврале 2021 года и были третьими за три года. На них партия нынешнего премьер-министра Альбина Курти "Самоопределение" набрала чуть более 50% голосов.

Правительство Курти стало первым, которое завершит свой полный четырехлетний срок, а выборы в феврале 2025 года – первыми, происходящими не досрочно.

До сих пор с момента провозглашения независимости Косово в 2008 году все выборы в парламент страны были результатом внутриполитических кризисов.

Предстоящее голосование происходит в период напряженных отношений Косово с Сербией, которая не признала независимость бывшей провинции, и неспокойной ситуации в северных косовских провинциях, где преобладает сербское население.

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