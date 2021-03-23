У Косові - новий уряд після третіх за 3 роки парламентських виборів

У Косові сформували новий уряд, прем’єр-міністром вдруге обрали Альбіна Курті, лідера руху "Самовизначення".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Pristina Insight.

Призначення уряду підтримали 67 депутатів зі 120, 30 висловилися проти. До нового кабінету увійдуть 15 міністрів.

Перед голосуванням Курті окреслив пріоритети політики уряду, акцентуючи на подоланні наслідків пандемії, боротьбі з бідністю та очищенні судової системи.

Також новий прем'єр заявив, що діалог із Сербією повинен "вирішувати існуючі проблеми, а не створювати нові", а без визнання Сербією правди щодо минулих воєнних злочинів та визнання факту існування незалежного Косова нормалізація відносин неможлива.

Перший раз Курті очолив уряд 13 місяців тому і змушений був піти у відставку лише через 50 днів, в кінці березня 2020 року - через суперечку щодо "коронавірусного" надзвичайного стану. Конституційний суд після цього дозволив формування уряду без дострокових виборів. Та згодом призначення уряду Авдулли Хоті визнали нелегітимним - через те, що у голосуванні брав участь депутат, засуджений за корупцію.

На дострокових парламентських виборах після цього "Самовизначення" отримала 48,18% голосів. На другому місці після неї з великим відривом опинилася "Демократична партія Косова" (Partia Demokratike e Kosovës, PDK) з 17,32%. Партія вперше пішла на вибори без своїх засновників, експрезидента Хашима Тачі та ексспікера парламенту Кадрі Веселі, які як колишні керівники Армії визволення Косова (UCK) перебувають у в’язниці в Гаазі у зв’язку зі звинуваченням у воєнних злочинах.

Один з наступних викликів - обрання президента Косова, якого обирає парламент. Ймовірним кандидатом вважають Вйосу Османі, який зараз виконує обов'язки президента, але невідомо, чи збере він достатньо голосів на свою підтримку.

За Конституцією, у голосуванні мають брати участь дві третини депутатів, тому опозиція, об’єднавшись, потенційно може заблокувати будь-яке призначення.