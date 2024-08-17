ЗМІ: Влітку лише дві людини незаконно перетнули кордон з Росії у Фінляндію

За це літо тільки двоє людей з Росії незаконно перетнули сухопутний кордон і проникли до Фінляндії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

За даними фінської прикордонної служби, російська прикордонна служба запобігає несанкціонованому перетину кордону.

Однак загроза спрямованої міграції на східному кордоні не слабшає. І досі йдеться щонайменше про сотні або навіть тисячі людей, які потенційно бажають потрапити до Фінляндії.

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Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен раніше заявила, що КПП на кордоні з Росією найближчим часом не відкриють.

При цьому Валтонен припустила, що це питання, ймовірно, можу знову розглянути восени.

Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.